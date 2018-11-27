27.11.2018 16:19

Гармонист за решеткой будет музыкой брать за душу колонию (ФОТО)

Осужденному подарили зимнюю одежду и аккордеон.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 26 ноября 2018 года Дергачевскую колонию посетили представители благотворительных организаций.



Они провели опрос осужденных, определили круг проблемных вопросов, которые их интересуют. Также была оказана адресная помощь. Осужденному Руслану был подарен аккордеон и комплект зимней одежды. Осужденный искренне поблагодарил благодетелей за подарок.



Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, сотрудничество с благотворительными организациями позволит оказывать более качественную поддержку и социальное сопровождение осужденным, которые освобождаются из учреждения.