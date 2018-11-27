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27.11.2018  19:37   

Надмогильную плиту Руднева перенесут на городское кладбище

Решение о переносе надмогильной плиты Николая Руднева с пл. Героев Небесной Сотни было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.


// city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус, с просьбой перенести могилу с площади на одно из городских кладбищ в городской совет обратились представители общественных организаций.

В Министерство культуры Украины было направлено ходатайство относительно невнесения памятника истории местного значения – «Могила героя Гражданской войны Руднева» - в Госреестр недвижимых памятников. В декабре 2017 года силами спецпредприятия было проведено исследование могилы Николая Руднева, по итогам которого оказалось, что захоронения на этом участке нет. 

Сейчас надмогильная плита стоит на том же месте, на пл. Героев Небесной Сотни,  возле Харьковского апелляционного суда. Ее перенесут на городское кладбище №2.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  захоронение, руднев, харьков, исполком
 
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