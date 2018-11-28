28.11.2018 10:45

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать третья сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 28 ноября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, народные депутаты Украины Александр Грановский и Валерий Писаренко, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 75 депутатов.

В повестку дня включено 64 вопроса и «Разное».

На сессии избрали секретариат, который занял свои места в президиуме.

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.