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28.11.2018  10:45   

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать третья сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 28 ноября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, народные депутаты Украины  Александр Грановский и Валерий Писаренко, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 75 депутатов.

В повестку дня включено 64 вопроса и «Разное».
На сессии избрали секретариат, который занял свои места в президиуме.

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, план развития
 
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