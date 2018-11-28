Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать третья сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 28 ноября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, народные депутаты Украины Александр Грановский и Валерий Писаренко, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировалось 75 депутатов.
В повестку дня включено 64 вопроса и «Разное».
На сессии избрали секретариат, который занял свои места в президиуме.
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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