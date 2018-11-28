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28.11.2018  18:31   

Харьковчане получают фейковые SMS о мобилизации

В Законе «О введении военного положения в Украине» также содержится норма, в период военного положения частичная мобилизация объявляется Президентом в сроки и в объемах согласно угроз национальной безопасности и обороны Украины.


// izvestia.kharkov.ua

И гражданам уже начали поступать смс-сообщения якобы от Минобороны Украины, где предлагают прибыть в местные комиссариаты.

Эти рассылки и другие слухи о начале мобилизации есть ни что иное как фейк, сообщили в оперативном командовании «Восток» Вооруженных сил Украины.

«Никаких действий по частичной мобилизации граждан Украины в ряды Вооруженных сил Украины пока не проводится, подобные рассылки и другие слухи о начале мобилизации не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

Во исполнение решений Верховной Рады Украины о введении военного положения, оперативное командование «Восток» обеспечивает комплекс мероприятий по отражению вооруженной агрессии в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Кроме этого, продолжается плановый призыв граждан на срочную военную службу. Напоминаем, что до проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил военнослужащие срочной службы не привлекались но не будут привлекаться.

«Призываем граждан тщательно проверять информацию, пользоваться данными из официальных источников, и не распространять недостоверную информацию», – говорится в сообщении.

Тэги:  военное положение, фейк, мобилизация, харьков
 
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