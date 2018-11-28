Харьковчане получают фейковые SMS о мобилизации

В Законе «О введении военного положения в Украине» также содержится норма, в период военного положения частичная мобилизация объявляется Президентом в сроки и в объемах согласно угроз национальной безопасности и обороны Украины.
И гражданам уже начали поступать смс-сообщения якобы от Минобороны Украины, где предлагают прибыть в местные комиссариаты.
Эти рассылки и другие слухи о начале мобилизации есть ни что иное как фейк, сообщили в оперативном командовании «Восток» Вооруженных сил Украины.
«Никаких действий по частичной мобилизации граждан Украины в ряды Вооруженных сил Украины пока не проводится, подобные рассылки и другие слухи о начале мобилизации не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.
Во исполнение решений Верховной Рады Украины о введении военного положения, оперативное командование «Восток» обеспечивает комплекс мероприятий по отражению вооруженной агрессии в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.
Кроме этого, продолжается плановый призыв граждан на срочную военную службу. Напоминаем, что до проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил военнослужащие срочной службы не привлекались но не будут привлекаться.
«Призываем граждан тщательно проверять информацию, пользоваться данными из официальных источников, и не распространять недостоверную информацию», – говорится в сообщении.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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