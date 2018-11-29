29.11.2018 10:41

Под Харьковом появится Эйфелева башня (ФОТО)

Она уже готова отправиться на место из Алексеевской колонии № 25.



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Как сообщили в Криминально-исполнительной службе, 28 ноября 2018 в Алексеевской колонии № 25 изготовили малую копию Эйфелевой башни.



Башня изготовлена ​​по заказу госпредприятия Клинический Санаторий Роща. Это точная копия Эйфелевой башни, высотой 7 м (высота оригинальной - 324 м). На строительство башни было затрачено более 1 тонны металла.



Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко, продукция предприятия учреждения уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом.