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29.11.2018  10:41   

Под Харьковом появится Эйфелева башня (ФОТО)

Она уже готова отправиться на место из Алексеевской колонии № 25.


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Как сообщили в Криминально-исполнительной службе, 28 ноября 2018 в Алексеевской колонии № 25 изготовили малую копию Эйфелевой башни.

Башня изготовлена ​​по заказу госпредприятия Клинический Санаторий Роща.  Это точная копия Эйфелевой башни, высотой 7 м (высота оригинальной - 324 м).  На строительство башни было затрачено более 1 тонны металла.

 Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко, продукция предприятия учреждения уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом.

Тэги:  эйфелева башня, тюрьма и роща, харьков
 
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