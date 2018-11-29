Под Харьковом появится Эйфелева башня (ФОТО)

Она уже готова отправиться на место из Алексеевской колонии № 25.
Как сообщили в Криминально-исполнительной службе, 28 ноября 2018 в Алексеевской колонии № 25 изготовили малую копию Эйфелевой башни.
Башня изготовлена по заказу госпредприятия Клинический Санаторий Роща. Это точная копия Эйфелевой башни, высотой 7 м (высота оригинальной - 324 м). На строительство башни было затрачено более 1 тонны металла.
Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко, продукция предприятия учреждения уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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