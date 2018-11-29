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29.11.2018  14:01   

Под Харьковом зарыбили водоемы (ФОТО)

Этой осенью в водоемы Харьковщины выпущено 80 тонн рыб.


// darg.gov.ua

В период с сентября по ноябрь 2018 года в водоемы области было вселено 860 тысяч двухлеток растительноядных видов рыб (толстолобик, карп и белый амур). Общий вес выпущенного зарыбления составил 80 тонн.

Акции по зарыблению провел 31 предприниматель, осуществляющий рыбохозяйственную деятельность.

Так, в Каменское водохранилище, что в Изюмском районе, выпущено 60 тысяч толстолобика, 90 тысяч карпа и 5 тысяч белого амура.

В Уплатновское водохранилище вселили 27600 экземпляров рыбы, а в Матвеевское – 37 тысяч.

Технологический водоем-охладитель Змиевской ТЭС пополнился 80 тысячами карпа и 50 тысячами белого амура.

За соблюдением норм вселения водных биоресурсов следили представители Харьковского рыбоохранного патруля.

Источник:   Госрыбагентство в Харьковской области
 Тэги:  рыба, харьков
 
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