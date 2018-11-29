29.11.2018 14:01

Под Харьковом зарыбили водоемы (ФОТО)

Этой осенью в водоемы Харьковщины выпущено 80 тонн рыб.



// darg.gov.ua

В период с сентября по ноябрь 2018 года в водоемы области было вселено 860 тысяч двухлеток растительноядных видов рыб (толстолобик, карп и белый амур). Общий вес выпущенного зарыбления составил 80 тонн.



Акции по зарыблению провел 31 предприниматель, осуществляющий рыбохозяйственную деятельность.



Так, в Каменское водохранилище, что в Изюмском районе, выпущено 60 тысяч толстолобика, 90 тысяч карпа и 5 тысяч белого амура.



В Уплатновское водохранилище вселили 27600 экземпляров рыбы, а в Матвеевское – 37 тысяч.



Технологический водоем-охладитель Змиевской ТЭС пополнился 80 тысячами карпа и 50 тысячами белого амура.



За соблюдением норм вселения водных биоресурсов следили представители Харьковского рыбоохранного патруля.