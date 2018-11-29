Под Харьковом зарыбили водоемы (ФОТО)

Этой осенью в водоемы Харьковщины выпущено 80 тонн рыб.
В период с сентября по ноябрь 2018 года в водоемы области было вселено 860 тысяч двухлеток растительноядных видов рыб (толстолобик, карп и белый амур). Общий вес выпущенного зарыбления составил 80 тонн.
Акции по зарыблению провел 31 предприниматель, осуществляющий рыбохозяйственную деятельность.
Так, в Каменское водохранилище, что в Изюмском районе, выпущено 60 тысяч толстолобика, 90 тысяч карпа и 5 тысяч белого амура.
В Уплатновское водохранилище вселили 27600 экземпляров рыбы, а в Матвеевское – 37 тысяч.
Технологический водоем-охладитель Змиевской ТЭС пополнился 80 тысячами карпа и 50 тысячами белого амура.
За соблюдением норм вселения водных биоресурсов следили представители Харьковского рыбоохранного патруля.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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