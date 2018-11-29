29.11.2018 15:45

Харьковским лесам угрожают вершинный и шестизубый короед

С целью сдерживания численности вредных насекомых возможно использование только лесотехнических и биологических методов. Поэтому региональные лесники, помимо прочего, развешивают искусственные гнезда птиц на 335 гектарах лесов Харьковщины



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О санитарном состоянии лесов и меры борьбы с вредителями и болезнями леса на итоговом собрании харьковских лесников доложил Евгений Дрибноход, главный специалист отдела организации охраны и защиты леса, охотничьего хозяйства и охраны труда.

За 9 месяцев текущего года по управления проведено 252 тыс.га лесопатологических обследований.

В мае 2018 года управлением совместно с ГСЛП «Харкивлисозахист» и УкрНИИЛХА им. М. Высоцкого проведен семинар, основным вопросом которого было состояние защиты насаждений от короедов.

Согласно решению указанного семинара лесхозам в первую очередь необходимо было усилить надзор за сосновыми насаждениями где возможно возникновение очагов вершинного и шестизубого короедов.

Соответственно, истребительные мероприятия в очагах вредителей леса проведены: на площади 542 га против пилильщиков ткачей (ГП «Изюмское ЛХ») и 387 га против сосновой пяденицы (ГП «Купянское ЛХ). Общая сумма расходов составила 73 тыс грн.

С целью сдерживания численности вредных насекомых возможно использование только лесотехнических и биологических методов.

Развешивание искусственных гнездовий птиц, проведена на площади 335 га по ГП «Волчанское ЛХ», ГП «Гутянское ЛХ», ГП «Змиевское ЛХ», ГП «Октябрьское ЛХ» и ГП «Красноградское ЛХ».

Во исполнение приказа управления от 06.06.2018 №67 лесхозами обеспечено проведение обследований насаждений требующих проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов на 2018 и 2019 годы. В соответствии с приказом Государственного агентства лесных ресурсов Украины от 30.05.2017 №187 «О совершенствовании работ, связанных с назначением мероприятий по улучшению санитарного состояния лесов» в обследованных насаждения предварительно проведены работы по отводу и таксации лесосек.

Юрий Тимко, специалист отдела лесного хозяйства, лесовосстановления, лесоразведения и использования лесных ресурсов, регионального Управления, подвел итоги лесокультурных работ на предприятиях области и сообщил, что плановые показатели выполнены в полной мере.

В виде перевыполнения плана проведена осенняя посадка леса на вырубках, которые планировалось залесить весной следующего года.