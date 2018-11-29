29.11.2018 16:16

Стало известно, сколько будет стоить натуральная елка и сосна в этом году

Оптовики начали массовую закупку новогодних красавиц в Харьковских лесхозах.



//unn.com.ua

Как и в прошлом году - продажи живых елок и пред заказы стартовали со второй недели ноября.

В этом году не только оптовики, но и граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов Украины

«Ценовая политика на новогодние елки в 2018 году остается в среднем на уровне прошлого года. По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр» , - говорится в сообщении.

Главные лесники страны планируют в этом году реализовать около 500 тыс. Шт. новогодних елок. Нужно отметить, что выращенные деревья, запланированные для реализации, заготавливаются под заказ покупателей.

В Гослесагентстве поощряют покупать елки прямо в государственных лесхозах, что будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов.

Каждый харьковчанин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки сайте харьковского обуправления или на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов (сайты облуправлений).

В прошлом году оптовые цены на сосны харьковских лесничеств стартовали от 40 до 60 грн.

Но усилиями экологов и массовым дешевением искусственных елок оптовый рынок живых елок и сосен подвинулся вниз на 10 грн.