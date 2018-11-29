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29.11.2018  17:25   

Харьковчане получили возможность пользоваться интерактивной картой центров бесплатной правовой помощи

С 29 ноября всю важную информацию о системе бесплатной правовой помощи БПД собрано и внесено на Всеукраинскую карту правовых потребностей, институтов и партнеров системы бесплатной правовой помощи.


://legalaid.gov.ua

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе Минюста, специалисты Координационного центра по предоставлению правовой помощи сформировали перечень ключевых направлений развития системы бесплатной правовой помощи.

Всеукраинская карта правовых потребностей, институтов и партнеров системы бесплатной правовой помощи ориентирована прежде всего на клиентов системы БПД. Она будет интересна также для тех, кто интересуется правовой тематикой и возможностями защиты прав в своей общине.

Карта содержит следующие элементы:

  • - контактные данные региональных, местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и бюро правовой помощи;
  • - статистические данные о деятельности системы бесплатной вторичной правовой помощи;
  • - перечень основных правовых вопросов в разрезе каждого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, актуальны для каждого региона;
  • - реестр организаций-партнеров и неправительственных провайдеров правовой помощи;
  • - информацию о межрегиональных ресурсно-коммуникационные платформы.

Карта не вызывает сложностей в использовании. Достаточно выбрать определенный регион и посмотреть элементы, расположенные слева от карты. 

Каждый элемент обозначен соответствующей пиктограммой, одинаковой не только для Харьковской, но и для всех областей Украины. 

Такой ресурс поможет быстро сориентироваться, где находится соответствующий центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи, вопросы чаще всего возникают у жителей Харькова, в каких организациях и учреждениях могут предоставить консультацию и тому подобное.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  помощь, бесплатная, харьков, карта, организация, правовая
 
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