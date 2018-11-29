Харьковчане получили возможность пользоваться интерактивной картой центров бесплатной правовой помощи

С 29 ноября всю важную информацию о системе бесплатной правовой помощи БПД собрано и внесено на Всеукраинскую карту правовых потребностей, институтов и партнеров системы бесплатной правовой помощи.
Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе Минюста, специалисты Координационного центра по предоставлению правовой помощи сформировали перечень ключевых направлений развития системы бесплатной правовой помощи.
Всеукраинская карта правовых потребностей, институтов и партнеров системы бесплатной правовой помощи ориентирована прежде всего на клиентов системы БПД. Она будет интересна также для тех, кто интересуется правовой тематикой и возможностями защиты прав в своей общине.
Карта содержит следующие элементы:
Карта не вызывает сложностей в использовании. Достаточно выбрать определенный регион и посмотреть элементы, расположенные слева от карты.
Каждый элемент обозначен соответствующей пиктограммой, одинаковой не только для Харьковской, но и для всех областей Украины.
Такой ресурс поможет быстро сориентироваться, где находится соответствующий центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи, вопросы чаще всего возникают у жителей Харькова, в каких организациях и учреждениях могут предоставить консультацию и тому подобное.
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