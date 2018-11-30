30.11.2018 08:40

Дистанционные услуги и работа с клиентами: служба занятости Харьковщины представила собственные разработки

В рамках ярмарки вакансий были представлены достижения чиновников в предоставлении публичных услуг, новейшие электронные сервисы



://kha.dcz.gov.ua

На открытии присутствовали директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко, директор Института государственного управления Людмила Белова и другие высокопоставленные чиновники Харькова и области.

«На сегодняшний выставке Харьковский областной центр занятости представляет свои достижения в предоставлении публичных услуг, новейшие электронные сервисы. Внедряя эти инновационные изменения, мы превращаем наше учреждение на современный сервисный заведение, наиболее эффективным способом выполняет функцию посредника на рынке труда, удовлетворяет потребности клиентов », - рассказал В.Миненко.

В рамках мероприятия были проведены ярмарки вакансий. Используя программные продукты службы занятости, участники могли составить резюме, ознакомиться с текущими вакансиями и уникальным сайтом «SmartJob» - дистанционным помощником по поиску работы и трудоустройства.

У посетителей была возможность лично пообщаться с работодателями, подобранными в соответствии со спецификой учебного заведения. Свои вакансии представили государственные органы - управления соцзащиты, исполнительная служба, национальная полиция и другие. Некоторые из них предлагали студентам последних курсов приобрести ценный профессиональный опыт, пройти стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.