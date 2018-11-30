В Харькове ушел из жизни известный журналист

30.11.2018 08:25

Известный харьковской журналист Олег Пересада последние годы работал главным редактором КП "Газета "Харьковские известия".

Об этом на своей странице в " Фейсбук " сообщил директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Олега Пересады больше нет. Когда, где и как можно будет с ним попрощаться - сообщим завтра", - написал Сидоренко.

Справка: Олег Пересада родился 9 декабря в 1956 года в Змиеве. В 1983 году окончил филологический факультет Харьковского государственного университета им. М. Горького (ныне - Харьковский национальный университет им.В. Н. Каразина).

С 1985 г. работал в СМИ (редактором районного радио Харьковского р-на, редактором районной газеты "Трибуна трудящихся"). С августа 1989 по май 1992 года - заместитель редактора газеты "Трибуна трудящихся" и редактор рубрик "Политика" и "Экономика" харьковской газеты "Слобода".

Один из основателей первой в Харькове негосударственной радиостанции "Радио-50" (1993-1994 гг.).

С января 1995 по декабрь 1998 - заместитель редактора еженедельника "Проспект", главный редактор газеты "Бизнес-Харьков", редактор радиостанции "Мастер-радио", руководитель харьковского бюро всеукраинской газеты "День".

С 22 февраля 2007 года работал главным редактором коммунального предприятия "Газета "Харьковские известия".