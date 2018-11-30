Шери и Астерикс на страже Харьковского аэропорта (ФОТО)

Кинологи харьковской полиции присоединились к совместным патрулированиям аэропорта.
Во время мероприятий полицейские со специальными собаками по поиску наркотических средств отрабатывают здание и прилегающую территорию.
Мероприятия проводятся с целью охраны правопорядка и безопасности граждан, а также направленные на выявление лиц, пытающихся незаконно перевозить в тайниках багажа наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.
Правоохранители принимать все необходимые меры, чтобы не допустить использования наркодельцами авиаперевозок для отправки наркосредств и их ввоз на территорию Харьковщины.
Посмотреть его можно на странице полиции Харьковщины в Instagram по ссылке
Напомним, 22 ноября в Международном аэропорту «Харьков» состоялось совещание между руководителями Управления противодействия наркопреступности, кинологического центра ГУНП в Харьковской области, патрульной полиции, представителями таможенных подразделений, Государственной пограничной службы совместно с администрацией и службой безопасности аэропорта.
Во время нее были обсуждены вопросы совместного взаимодействия служб и организации патрулирования аэропорта с учетом распределения функций и возможностей каждого подразделения.
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