30.11.2018 09:20

Шери и Астерикс на страже Харьковского аэропорта (ФОТО)

Кинологи харьковской полиции присоединились к совместным патрулированиям аэропорта.



://facebook.com/police.kharkov/

Во время мероприятий полицейские со специальными собаками по поиску наркотических средств отрабатывают здание и прилегающую территорию.

Мероприятия проводятся с целью охраны правопорядка и безопасности граждан, а также направленные на выявление лиц, пытающихся незаконно перевозить в тайниках багажа наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.

Правоохранители принимать все необходимые меры, чтобы не допустить использования наркодельцами авиаперевозок для отправки наркосредств и их ввоз на территорию Харьковщины.

Посмотреть его можно на странице полиции Харьковщины в Instagram по ссылке

Напомним, 22 ноября в Международном аэропорту «Харьков» состоялось совещание между руководителями Управления противодействия наркопреступности, кинологического центра ГУНП в Харьковской области, патрульной полиции, представителями таможенных подразделений, Государственной пограничной службы совместно с администрацией и службой безопасности аэропорта.

Во время нее были обсуждены вопросы совместного взаимодействия служб и организации патрулирования аэропорта с учетом распределения функций и возможностей каждого подразделения.