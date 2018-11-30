Харьковский зоопарк привез праздник школьникам (ВИДЕО, ФОТО)

Во Всемирный день домашних животных Харьковский зоопарк организовал выездной праздник в одной из харьковских школ.
Лекторы зоопарка вместе с питомцами пришли к второклассникам школы № 131.
Учитывая тематику праздника, зоопарк привез животных, которые могут быть домашними: кролика, шиншиллу, крысу, хомяка, морскую свинку, попугая, улиток, черепаху.
Из лекции дети узнали об особенностях содержания этих животных в домашних условиях: какая необходима клетка, что служит подстилкой, как правильно выбрать корм, в какое время суток животное активно и как эта активность проявляется.
Забавные фото и неожиданные факты о домашних любимцах школьники воспринимали живо и заинтересовано. А когда животные оказывались в руках, восторгу не было предела. Малыши гладили животных, рассматривали глаза, нос, уши, усы, лапки, хвост.
Вопросы и комментарии детей показали, что тема им очень близка. Ведь даже если у ребенка пока нет домашнего питомца, то он точно о нем мечтает.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: