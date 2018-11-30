Морозные выходные в парке Горького: развлекательная программа

В первые выходные декабря гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы и детские программы в Развлекательном центре.
1 декабря, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Зимние забавы»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»
14.00 – 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Ретро парк
14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
2 декабря, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Диско-марафон»
14.00 – 15.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Кто на новенького?»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и Cерый Волк»
14.00 – 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Ретро парк
14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: