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30.11.2018  14:49   

Прощание с Олегом Пересадой пройдет в понедельник

Траурная церемония состоится в Муниципальном центре культурных инициатив.


city.kharkov.ua

Прощание с главным редактором газеты «Харьковские известия» Олегом Пересадой состоится в понедельник, 3 декабря.

Траурная церемония пройдет в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7, бывший Центр культуры Киевского района) с 10:00 до 12:00.

После этого состоятся похороны на Мерефянском городском кладбище.

Для желающих будет организован подвоз автобусами.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  траурная церемония, пересада, харьков
 
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