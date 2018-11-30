Прощание с Олегом Пересадой пройдет в понедельник

Траурная церемония состоится в Муниципальном центре культурных инициатив.
Прощание с главным редактором газеты «Харьковские известия» Олегом Пересадой состоится в понедельник, 3 декабря.
Траурная церемония пройдет в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7, бывший Центр культуры Киевского района) с 10:00 до 12:00.
После этого состоятся похороны на Мерефянском городском кладбище.
Для желающих будет организован подвоз автобусами.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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