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30.11.2018  18:19   

По Харькову установят еще тысячу камер видеонаблюдения

В Харькове идет активная работа по созданию системы безопасного города и Городского ситуационного центра.


112.ua

Работа со созданию системы безопасного города и Городского ситуационного центра ведется сейчас в Харькове, в планах - приобрести видеоаналитику для распознавания лиц, номеров, типов транспортных средств и тысячу камер видеонаблюдения.

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил советник по информационным технологиям КП «Городской информационный центр» Александр Попов.

По его словам, как раз ГИЦ и занимается разработкой проекта ситуационного центра, равного которому по масштабам в Украине еще нет. Недавно специалисты предприятия вместе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым посетили три центра управления чрезвычайными ситуациями в США - в городе Берген (штат Нью-Джерси), в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде.

«В Нью-Джерси центр обслуживает большое количество небольших городов. Он региональный и координирует работу спасателей, пожарных бригад, полиции, военных. Он не вмешивается в их деятельность, а помогает. Если там видят, что нужна не только скорая помощь, а еще пожарные или военные, то привлекают сразу всех. Центр сообщает, где подключить пожарные гидранты и электропитание, где взять запасы питьевой воды», - рассказал Александр Попов.

По его словам, теперь и перед Харьковом стоит непростая задача по созданию подобного центра. Консультации по выбору программного обеспечения, установке видеокамер оказывают специалисты Национальной полиции, СБУ и Антитеррористического центра. Место для Городского ситуационного центра выбрано в районе Международного аэропорта «Харьков». Теперь необходимо его спроектировать, построить, оборудовать, подготовить и обучить персонал.

Александр Попов отметил, что для эффективной работы центра необходимо внести изменения в законодательство с целью организации взаимодействия городского совета, полиции, СБУ, других ведомственных и силовых структур.

По его словам, в этом году харьковские специалисты провели инвентаризацию всех систем видеонаблюдения в коммунальных структурах города, школах и больницах. Для дальнейшей работы предприятие получило лицензию на приобретение одной тысячи видеокамер, а также программное обеспечение, серверы для быстрой обработки видеоинформации и дата-хранилище. Все камеры между собой соединит одна система. В 2019 году планируется приобрести видеоаналитику для распознавания лиц, номеров и типов транспортных средств, анализа загрузки транспортных магистралей города и скорости транспорта.

Сейчас по городу установлено более 600 камер видеонаблюдения, 200 из них уже подключены к системе, в частности, в Центрах предоставления административных услуг, камеры Департамента инфраструктуры, начали подключать камеры школ и медучреждений. Постепенно системой видеонаблюдения будет охвачен весь город.

«Все крупные города применяют системы видеоаналитики. Например, машина выехала на встречную полосу, камера сообщает об этом диспетчеру и выводит информацию на экран. Или шел человек, упал и 20 секунд лежит, камера об этом сообщает, и диспетчер принимает решение», - отметил Александр Попов.

В следующем году каналы доступа к информации планируют передать полиции.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  безопасный город, видеокамеры, харьков
 
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