30.11.2018 19:48

Состоялся концерт, посвященный Международному дню людей с инвалидностью

В Индустриальном районе прошел концерт для людей с ограниченными возможностями.



city.kharkov.ua

Мероприятие, посвященное Международному дню людей с инвалидностью, прошел сегодня, 30 ноября, в Администрации Индустриального района.



Представителям профильных общественных организаций вручили почетные грамоты и Благодарности райадминистрации, а людям с ограниченными возможностями передали технические средства реабилитации и подарки.



Заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова пожелала участникам мероприятия крепкого здоровья и благополучия.



«Мы не перестаем восхищаться вашей чрезвычайной силой духа и целеустремленностью, умением добиваться успеха в сложных ситуациях. Эти проявления любви к жизни и оптимизм могут служить примером для всех!» - сказала Елена Великанова.



Для детей с ограниченными возможностями, которые живут в районе, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» прошел музыкальный спектакль «День непослушания» театра-студии «Детский квартал». Также им передали мягкие игрушки от районной детско-юношеской организации «Сузір'я».