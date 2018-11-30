Состоялся концерт, посвященный Международному дню людей с инвалидностью

В Индустриальном районе прошел концерт для людей с ограниченными возможностями.
Мероприятие, посвященное Международному дню людей с инвалидностью, прошел сегодня, 30 ноября, в Администрации Индустриального района.
Представителям профильных общественных организаций вручили почетные грамоты и Благодарности райадминистрации, а людям с ограниченными возможностями передали технические средства реабилитации и подарки.
Заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова пожелала участникам мероприятия крепкого здоровья и благополучия.
«Мы не перестаем восхищаться вашей чрезвычайной силой духа и целеустремленностью, умением добиваться успеха в сложных ситуациях. Эти проявления любви к жизни и оптимизм могут служить примером для всех!» - сказала Елена Великанова.
Для детей с ограниченными возможностями, которые живут в районе, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» прошел музыкальный спектакль «День непослушания» театра-студии «Детский квартал». Также им передали мягкие игрушки от районной детско-юношеской организации «Сузір'я».
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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