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30.11.2018  19:48   

Состоялся концерт, посвященный Международному дню людей с инвалидностью

В Индустриальном районе прошел концерт для людей с ограниченными возможностями.


city.kharkov.ua

Мероприятие, посвященное Международному дню людей с инвалидностью, прошел сегодня, 30 ноября, в Администрации Индустриального района.

Представителям профильных общественных организаций вручили почетные грамоты и Благодарности райадминистрации, а людям с ограниченными возможностями передали технические средства реабилитации  и подарки.

Заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова пожелала участникам мероприятия крепкого здоровья и благополучия.

«Мы не перестаем восхищаться вашей чрезвычайной силой духа и целеустремленностью, умением добиваться успеха в сложных ситуациях. Эти проявления любви к жизни и оптимизм могут служить примером для всех!» - сказала Елена Великанова.

Для детей с ограниченными возможностями, которые живут в районе, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» прошел музыкальный спектакль «День непослушания» театра-студии «Детский квартал». Также им передали мягкие игрушки от районной детско-юношеской организации «Сузір'я».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  концерт, международный день людей с инвалидностью, харьков
 
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