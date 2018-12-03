03.12.2018 10:57

Как расслабляются пожизненно осужденные Качановской колонии

В Качановской исправительной колонии (№ 54) провели сеансы релаксации для осужденных к пожизненному лишению свободы.



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Психолог учреждения проведел сеанс психологической разгрузки с 4 осужденными к пожизненному лишению свободы.

В течение 40 минут женщины гуляли по зимнему саду, где находятся декоративные и экзотические растения. Заключенные получили возможность снять усталость, восстановить силы и ресурсы нервной системы, освободиться от лишних мыслей.



Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, проведения сеансов психоэмоциональной разгрузки положительно влияет на процесс исправления осужденных.