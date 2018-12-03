Как расслабляются пожизненно осужденные Качановской колонии

В Качановской исправительной колонии (№ 54) провели сеансы релаксации для осужденных к пожизненному лишению свободы.
Психолог учреждения проведел сеанс психологической разгрузки с 4 осужденными к пожизненному лишению свободы.
В течение 40 минут женщины гуляли по зимнему саду, где находятся декоративные и экзотические растения. Заключенные получили возможность снять усталость, восстановить силы и ресурсы нервной системы, освободиться от лишних мыслей.
Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, проведения сеансов психоэмоциональной разгрузки положительно влияет на процесс исправления осужденных.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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