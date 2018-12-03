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03.12.2018  13:38   

Мемориальную доску воину-афганцу открыли в школе, где он учился (ФОТО)

На здании Харьковской гимназии №14 в Новоббаварском районе открыли мемориальную доску воину-интернационалисту Николаю Алтунину, который погиб в Афганистане.


// city.kharkov.ua

В этой школе Николай Алтунин учился. В честь открытия памятной доски гимназисты подготовили концерт-реквием. В мероприятии приняли участие участники боевых действий в Афганистане, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, представители Харьковского городского союза ветеранов Афганистана, Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Немышлянского района.

Присутствующие почтили память воинов, погибших в Афганистане, и возложили цветы к мемориальной доске.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мемориальная доска, харьков
 
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