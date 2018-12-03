03.12.2018 16:49

Удивительные явления в Харькове: от северных сияний до провалов (ФОТО, ВИДЕО)

На днях в небе над Харьковом пользователи соцсетей видели северное сияние, сообщали о красном солнце и другие явлениях. Но небо поражало первостоличников и в былые времена.



//kh.vgorode.ua

На днях в Фейсбук появились фотографии северного сияния и других необычных явлений.

Один из пользователй сети также сообщил, что видел месяц назад с балкона над крышей пятиэтажки на Салтовке "огромное солнце красного цвета минут 20 ...потом просто потухло, как выключили свет. Не стала никого будить было около 12 ночи. Я выходила на балкон не спалось. Подумала- все- равно не поверят..и что изменится?"

Если недавний случай северного сияния, по последним оценкам - фейковый, то северное синяие 2014 года факт подтвержденный.

Модем вспомнить и близкое к севенрному сиянию явление - световые столбы, замеченные ва январе 2016 года.

Нырнем в анналы харьковской истории и взглянем на наиболее интересные явления, тем паче, что их тщательно описывала пресса.

Для начала перенесемся на 175 лет назад, в 1843 год

В 1843 году харьковцев удивило явление, увиденное над Основой.

Около солнца на почти безоблачном небе вырисовывались два круга. Один поменьше, другой – побольше. Видны были и слабенькие дуги третьего круга. Видимые около получаса, они исчезли под пеленой облаков. А в 4 часа пополудни поднялась ужасная буря, продлившаяся минут 5 и продолжившаяся сильными грозами в разных частях горизонта.

В том же году жители города, наблюдали не менее странное явление, гадая: что же за яркая белая полоса видна при захождении солнца в юго-западной части неба.

В 1844 году в наших краях творилось вообще нечто невообразимое. В 1844 году, у села Бунаковки Змиевского уезда на ранее совершенно ровной местности поднялись таинственные бугры. А затем на тех же местах образовались расселины и провалы. Как писал очевидец, «От сильного извержения из этих расселин и из самих бугров образовались возвышенности и впадины в рост человека, из которых вытекало довольно много воды. Это изменение поверхности, увеличиваясь день ото дня, достигло 50 саженей», – то есть 100 метров.

1848 год примечателен чрезвычайно редким у нас явлением – северным сиянием. 6 октября обеспокоенные горожане сперва, приняли багровый цвет полярного сияния за зарево гигантского пожара. Придя в себя, жители, задрав головы, рассматривали одно из красивейших явлений природы, длившееся, впрочем, лишь 35 минут.

Чрезвычайное беспокойство народа вызвало загадочное явление 1855 года. Тогда, пополудни воздух наполнила мгла, застлавшая и небо, и землю сухой синеватой пеленой. Она оставалась сухой, даже, несмотря на дождь, пошедший позднее. Воздух был непрозрачен. «Уныние и страх были общими чувствами всех». К тому же событие совпало с пиком холерной эпидемии в городе, что особенно мрачно влияло на горожан. В народе одни утверждали, что это явление – от какого-то жестокого сражения в Крыму. Иные были уверены, что где-то горит город или леса. Они вспоминали, как до Харькова будто бы доходил дым от Московского пожара в 1812 году. В общем, что это было – так никто и не понял.



В 1869 году город вонвь наслаждался красотами полярного сияния. Оно же, кстати, здорово подпортило работу телеграфистам. В Петербурге, где оно также наблюдалось с 3-х дня и до 3-х ночи, десятки телеграмм оказались не отправленными из-за помех на линиях.

Однако поистине невиданным доселе по красоте и размаху зрелищем было северное сияние 23 января 1872 года. Теперь не часть неба, а все оно было сценой для игры красок. Народ, вновь принявший было полярное сияние за пожар, роптал, считая его предзнаменованием войны. Впечатление и воздействие сияния на людей было различным. «Один почтенный старец бросился бежать, чтобы доложить домашним свои восторг и удивление от увиденного на небе. Некая старушка провела всю ночь в неубывном страхе, и так и не смогла уснуть от бликов небесного явления, совершавшегося пред окнами её спальни. Одна солидная дама уверяла современника, что даже во сне ей представлялось, как с потолка ее спальни мелькали до самого пола то белые, то красные столбики, виденные ею вечером во время сполохов». В то же время другая дама не захотела даже выпустить мужа, когда его звали смотреть сияние, боясь, что он простудится. Третья же, проходя по улице и взглянув на небо по предложению одного из наблюдавших, не найдя в нем ничего интересного, пошла дальше…

Бывали и другие интересные природные явления. В 1873 году случилось лунное затмение, заставившее университетских ученых всю ночь просидеть за телескопом. А в следующем, 1874 году, над Харьковом, перед тем, как упасть под Белгородом, пролетел метеорит. В 1881 году харьковцы долгое время наблюдали за кометой, пожелавшей пролететь над городом. А через 6 лет, в 1887 году, произошло солнечное затмение.

Так что явления в небе, которые видят жители Харькова - часто отнюдь не плод их фантазий.