03.12.2018 17:49

За год в Харькове трудоустроили более 600 людей с инвалидностью

По информации областного центра занятости, в 2018 году на учете центра занятости находились 1167 людей с инвалидностью, половина из которых была трудоустроена.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в Харьковском областном центре занятости. По информации учреждения, в 2018 году на учете центра занятости находились 1167 людей с инвалидностью, половина из которых была трудоустроена. Таким образом, уровень трудоустройства составил 51% - это самый высокий показатель среди регионов Украины.



Так, среди зарегистрированных безработных с инвалидностью 23% составила молодежь в возрасте до 35 лет, женщины - 39% и около 18% - жители сел.



По словам директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко, для содействия в трудоустройстве лиц с инвалидностью специалисты службы занятости используют различные сервисы и форматы общения.



«На сегодняшний день на региональном рынке труда для данной категории граждан существует несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Для преодоления этого дисбаланса и с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда для лиц с инвалидностью организуется обучение и переквалификация трудоспособных людей в соответствии с профессиональными навыками, знаниями, рекомендациями медико-социальной экспертной комиссии и потребностей рынка труда», - сообщил Владимир Миненко.



В течение января-ноября 208 человек с инвалидностью проходили профессиональное обучение. Переподготовка проводилась по профессиям: администратор, станочник широкого профиля, наладчик станков, оператор станков с программным управлением, а также швея.



Кроме того, в этом году в Харьковском городском центре занятости был реализован проект по созданию инклюзивного коворкинга «Доступная занятость». Этот рабочее пространство полностью адаптировано под нужды лиц с инвалидностью. В нем регулярно проводятся групповые мероприятия. В частности, с 26 по 30 ноября было проведено шесть мастер-классов, семинаров, тренингов, организованы две выездные экскурсии и встреча с известными харьковчанами с инвалидностью – паралимпийцами и юристами.



Отметим, по состоянию на 1 декабря, актуальными остаются более 1,3 тыс. вакансий для людей с ограниченными возможностями.