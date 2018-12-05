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05.12.2018  14:48   

Городской приют: щенки теперь перезимуют в тепле

В городском приюте оборудовали теплые боксы для щенков.


city.kharkov.ua

В КП «Центр обращения с животными» продолжаются мероприятия по подготовке помещений для животных к зимним холодам.

В зоне карантина были оборудованы боксы для содержания щенков и короткошерстных собак.

Боксы размещены в отапливаемом помещении зоны, оборудованы вентиляцией и системой водоотведения и выполнены с учетом необходимости их частого мытья и дезинфекции.

Как сообщили на предприятии, все предыдущие зимы собаки, находившиеся в зоне карантина, содержались в уличных вольерах, в утепленных будках.

Но на карантине периодически находятся щенки, в силу возраста тяжело переносящие холод, а также потерявшиеся или выгнанные нерадивыми хозяевами короткошерстные породистые собаки, которые не приспособлены к содержанию на улице в мороз.

Вследствие этого и назрела необходимость в строительстве теплых боксов.  Стоимость строительных работ составила 75 тыс. грн.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют для животных, теплые боксы щенков, харьков
 
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