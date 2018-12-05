Городской приют: щенки теперь перезимуют в тепле

В городском приюте оборудовали теплые боксы для щенков.
В КП «Центр обращения с животными» продолжаются мероприятия по подготовке помещений для животных к зимним холодам.
В зоне карантина были оборудованы боксы для содержания щенков и короткошерстных собак.
Боксы размещены в отапливаемом помещении зоны, оборудованы вентиляцией и системой водоотведения и выполнены с учетом необходимости их частого мытья и дезинфекции.
Как сообщили на предприятии, все предыдущие зимы собаки, находившиеся в зоне карантина, содержались в уличных вольерах, в утепленных будках.
Но на карантине периодически находятся щенки, в силу возраста тяжело переносящие холод, а также потерявшиеся или выгнанные нерадивыми хозяевами короткошерстные породистые собаки, которые не приспособлены к содержанию на улице в мороз.
Вследствие этого и назрела необходимость в строительстве теплых боксов. Стоимость строительных работ составила 75 тыс. грн.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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