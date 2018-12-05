05.12.2018 15:56

Когда откроют главную елку и что будет 31 декабря на площади Свободы: утвержден план новогодних праздников

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение о проведении основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2019 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул.



// Городской Дозор

Согласно документу, открытие главной елки города состоится 26 декабря на пл. Свободы (начало – в 17:00).

31 декабря харьковчан приглашают на площадь для встречи Нового года. Праздничная программа будет проходить с 23:00 до 2:00 1 января.

Открытие елки в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького пройдет 23 декабря (с 14:00 до 22:00). А в новогоднюю ночь гостей парка ждет развлекательная программа «Встречаем вместе Новый год». Также для посетителей подготовили другие мероприятия по случаю празднования Дня святого Николая, Нового года, Рождества Христова, а также детские развлекательные программы на время зимних каникул.



С 27 декабря по 5 января пройдет серия новогодних представлений для школьников в Харьковском дворце спорта.



Кроме того, в Харьковском муниципальном культурном центре, дворцах детского и юношеского творчества, школах искусств, библиотеках пройдут детские праздники, конкурсы, выставки, театральные выступления. Также в течение месяца будут проводиться спортивные соревнования по хоккею, вольной борьбе, бадминтону, художественной гимнастике, пройдет Зимний кубок городской молодежной лиги КВН.



План новогодних и рождественских мероприятий