06.12.2018 13:49

Колл-центр по вопросам соцуслуг принимает по полторы тысячи звонков в день (ФОТО)

Единый контактный центр по вопросам административных, социальных услуг и услуг пенсионного обеспечения в 2018 году принял более 250 тыс. обращений по телефону.



Колл-центр по вопросам соцуслуг принимает по полторы тысячи звонков в день (ФОТО)



Об этом сегодня, 6 декабря, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.



По ее словам, операторы принимают около 1,5 тыс. звонков в день. В 2017 году в колл-центр поступило 110 тыс. обращений.



«Единый контактный центр начал работу в апреле прошлого года. После его открытия у харьковчан появилась возможность, не выходя из дома или офиса, получить первичную консультацию по вопросам административных, социальных услуг и услуг пенсионного обеспечения.

Это позволяет заявителям сэкономить время, сократить количество визитов в центры и оптимизировать работу администраторов на местах.

Также по телефону можно предварительно записаться на посещение любого центра админуслуг», - отметила Виктория Китайгородская.



По ее словам, в колл-центре работают семь человек, которые предоставляют консультации о режиме работы центров админуслуг, их местонахождении, процедуре получения услуг, сроке их получения, необходимом перечне документов.

Чаще всего харьковчане обращаются по вопросам регистрации места проживания, регистрации бизнеса, получения ID-карт, загранпаспортов, оформления субсидий, получения льгот и социальной помощи, оформления и перерасчета пенсий.



В колл-центре работают единый многоканальный городской номер: (057) 725-03-33 и номера трех операторов мобильной связи: (099) 725-03-33, (098) 725-03-33, (063) 725-03-33.



График работы колл-центра: понедельник, среда – 9:00-18:00, вторник, четверг – 9:00-20:00, пятница – 9:00-16:45, суббота – 8:00-15:45.