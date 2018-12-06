Главная Новости Общество В 145-й школе Харькова увековечили память воина-афганца (ФОТО)
06.12.2018  14:19   

В 145-й школе Харькова увековечили память воина-афганца (ФОТО)

Мемориальную доску Евгению Довнарю, погибшему в ходе боевых действий в Афганистане, открыли 5 декабря в Харьковской общеобразовательной школе №145 в Немышлянском районе.


city.kharkov.ua

В церемонии открытия приняли участие более 250 человек, среди них - представители общественных организаций «Харьковский городской союз ветеранов Афганистана» и «Союз ветеранов Афганистана Немышлянского района», участники боевых действий в Афганистане, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, а также школьники и жители района.

Глава района поблагодарила воинов-интернационалистов за отвагу, мужество и героизм, которые сегодня являются примером для молодого поколения.

Перед присутствующими с литературно-музыкальной композицией выступили ученики старших классов. Участники мероприятия почтили память погибших в Афганистане минутой молчания.

Справка. Евгений Чеславович Довнар родился в Харькове, окончил школу №145. Учился в Харьковском институте инженеров коммунального строительства. В Республике Афганистан выполнял интернациональный долг с 1983 года. Принимал участие в 18 боевых операциях. В августе 1984 года в районе населенного пункта Астан провинции Парван мотострелковая рота, в которой он служил, была обстреляна противником. Отражая нападение, при смене огневой позиции был тяжело ранен осколками мины и скончался на поле боя. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на городском кладбище в Харькове.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальная доска, довнарь, харьков, 145 школа
 
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