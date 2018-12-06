06.12.2018 17:51

За год стоимость харьковского борща выросла на 30% и перевалила за 100 грн за кастрюлю

Тем не менее Харьков остался «уверенным середнячком» в негласном рейтинге по Украине



// facebook

Ассоциация поставщиков торговых сетей традиционно посчитала в каком регионе самый дорогой и самый дешевый борщ по данным официальной статистики. Это - Одесская и Тернопольская, соответственно . Об этом на своей странице в facebook написал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«К нашему классического борща вошли следующие ингредиенты: свинина - 600г, картофель и свекла - по 500г, капуста - 300г, морковь и лук - по 200г, томатная паста - 3 столовые ложки, вода питьевая - 3,5 - 4л, лавровый лист, соль, перец - по вкусу, сметана - 250 г. Как оказалось, на начало ноября 2018 дороже сварить борщ в Одесской области - 105,3грн, тогда как дешевле всего в Тернопольской области - 91,1грн. Разница в стоимости составляет 14грн, или 13%, - написал Дорошенко.

ТОП - 3 самых дорогих регионов выглядит так: Одесская область - 105,3грн, Закарпатская - 104,8грн и Киев - 104,5грн. А первая тройка самых дешевых регионов следующая: Тернопольская область - 91,1грн, Житомирская - 92,8грн, Днепропетровская - 93,3грн.

«Стоимость мяса - это ключевой показатель стоимости борща по разным регионам страны. Но не зря люди говорят, перефразировав старую украинскую пословицу -Дешевое мясо - плохой борщ», - отметил эксперт.

Между лидерами и аутсайдерами расположились Львовская область - 93,5грн, Волынская - 93,8грн, Донецкая - 94,5грн, Ровенская - 94,9грн, Ивано-Франковская - 96,2грн, Хмельницкая - 96,3грн, Винницкая - 96,5грн , Запорожская - 96,6грн, Полтавская - 97,1грн, Черкасская - 97,4грн, Киевская и Черниговская - по 98,3грн, Черниговская - 98,4грн, Николаевская - 99грн, Луганская и Сумская - по 99,9грн, Кировоградская - 100 , 9 грн, Харьковская - 101,8грн, Херсонская - 102,7грн.

Также Дорошенко предлагает рассмотреть борщ в разрезе составляющих:

1. Свинина - 600г

Наибольшая стоимость в Одесской области и городе Киеве - почти 77грн за 600г

маленькая на Тернопольщине - 65грн за 600г

Разница в цене между регионами составляет 12грн за 600г.

2. Картофель - 500г

Самый дорогой картофель в Донецкой области - 4,3грн за 500г

дешевый в Ровенской, Тернопольской и Черниговской - по 2,5грн за 500г

Разница в цене составляет 1,8грн на 500г.

3. Свекла - 500 г

дорогая находится на Закарпатье - 4,9грн за 500г.

Хотя с начала декабря буряк в ряде харьковских супермаркетов опередил вех и превысил 6 грн за 1/2 кг

А вот самый дешевый в Киевской, Полтавской и Сумской областях - по 3,4грн за 500г

Разница в цене 1,5грн на 500г.

4. Капуста - 300 г

Самая высокая цена снова в Закарпатье - 2,9грн за 300г

Самая низкая - в Винницкой, Житомирской, Полтавской и Черкасской областях - по 1,9грн за 300г

Разница в цене составляет 1грн на 300г.

5. Морковь - 200г

Наибольшая цена в Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях - 2,7грн за 200г

маленькая в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской и Полтавской областях - по 2,2грн за 200г

Разница в цене 50коп за 200г.

6. Лук - 200г

Самая дорогой лук в Киеве и Харькове - 2,2грн за 200г

дешевый в Запорожье и Львовской - по 1,9грн за 200г

Разница в цене - 0,30 грн за 200г.

7. Сметана - 250г

Самая дорогая в Херсонской области - 15,5грн по 250г

В Харькове - 15 грн.

дешевая на Львовщине и Ровенщине - 12,6грн по 250г

Разница в цене составляет около 3 грн на 250г.