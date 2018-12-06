06.12.2018 19:38

Два десятка дипломатов ЕС изучали социально-экономическую ситуацию в Харькове (ФОТО)

Встреча заместителя Харьковского городского головы Михаила Фатеева с представителями посольств стран-членов ЕС состоялась сегодня, 6 декабря, в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

Иностранную делегацию в составе 23 представителей посольств стран ЕС возглавил советник, начальник отдела политики Представительства Европейского Союза в Украине Фабио Делла Пьяцца. Цель визита дипломатов - ознакомиться с политической и социально-экономической ситуацией в городе.



По словам Фабио Делла Пьяцца, поездка в Харьков была запланирована еще до того, как в городе было введено военное положение, но несмотря на это, визит решили не переносить. В ходе встречи дипломатов проинформировали, в частности, о среднем размере заработных плат, об уровне безработицы в городе, количестве предоставляемых жителям социальных льгот, о реализуемых в Харькове проектах и пр.



«Я уже второй раз в вашем городе и могу отметить, что Харьков - крупный, красивый и современный город. Несмотря на трудности в стране, которые связаны с конфликтом на Донбассе, а также с введением в регионах, в том числе в Харькове, военного положения, обстановка в городе хорошая, спокойная. Видно, что Харьков развивается», - сказал Фабио Делла Пьяцца.



Также стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества Харькова со странами ЕС, в частности, возможность финансирования городской программы обеспечения жильем временно перемещенных лиц за счет грантов и других средств, которые могут предоставить страны ЕС и европейские организации в рамках помощи Украине.



«Сегодняшняя встреча - это еще один шаг на пути сотрудничества Харькова с международными организациями и странами ЕС. Было отмечено, что это не последний визит представителей посольств стран ЕС в наш город, поэтому, я думаю, результат сотрудничества по разным направлениям, начиная от производственных и заканчивая культурными вопросами, мы увидим в скором времени», - подчеркнул Михаил Фатеев.



По итогам визита дипломаты представят свой доклад о ситуации в Харькове руководству Представительства ЕС в Украине, после чего будут обозначены сферы дальнейшего сотрудничества с городом.