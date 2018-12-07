В Харьков завезли странную траву

На таможенном посту «Харьков-центральный» задержано 1,995 тонны листьев лавсонии (хны).
Растение прибыло из Ирана без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарных мер № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».
К задержанному грузу применили расширенный фитосанитарный контроль. В страну происхождения груза направлено официальное уведомление о случившемся, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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