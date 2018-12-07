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07.12.2018  08:41   

В Харьков завезли странную траву

На таможенном посту «Харьков-центральный» задержано 1,995 тонны листьев лавсонии (хны).


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Растение прибыло из Ирана без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарных мер № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».

К задержанному грузу применили расширенный фитосанитарный контроль. В страну происхождения груза направлено официальное уведомление о случившемся, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, харьков
 
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