Харьковские спасатели отработали мероприятие в яслях-саду (ФОТО)

Холодногорский район: спасатели провели для малышей безопасное воспитательное мероприятие
В течение учебного года спасатели Холодногорского района г.Харькова постоянно посещают школьные и дошкольные учебные заведения района, предостеречь от опасности и нарушений важных правил, которые могут возникнуть из-за детских шалостей.
Так, 6 декабря в дошкольном учебном заведениях (ясли-сад) № 302 Харьковского городского совета спасателями было проведено учебно-воспитательную беседу с воспитанниками сада. Во время мероприятия пожарные напомнили детям правила безопасности и рассказали об основных причинах возникновения пожаров, в игровой форме отработали действия при возникновении различных чрезвычайных ситуаций и продемонстрировали первичные средства пожаротушения. Кроме этого пожарные рассказали малышей о необходимости воды, газа и огня в быту и объяснили, что легкомысленное обращение с ними может привести к страшной беде.
Также спасатели пообщались с воспитателями, заведующей и ответственными за противопожарное состояние помещений саду. Специалисты Службы спасения напомнили взрослым о необходимости обеспечения правил пожарной безопасности как в быту, так и непосредственно в детском саду. Спасатели отметили необходимость содержания эвакуационных выходов в надлежащем состоянии и совместно с педагогами проверили наличие, исправность и умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Напоследок мероприятия дети и взрослые получили открытки информационного характера с номерами экстренных служб.
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Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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