07.12.2018 17:31

В Харькове презентовали карты помощи лицам, пострадавшим от насилия

Презентация карт перенаправления по оказанию помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола, состоялась сегодня, 7 декабря, в актовом зале Госпрома.



://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители Департамента здравоохранения Харьковского городского совета, Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, патрульной полиции, районных комитетов по делам семьи, молодежи и спорта, районных служб по делам детей, городского и районных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, общественных организаций.



Участникам мероприятия были представлены и розданы карты перенаправления по каждому району города Харькова, в которых указана информация (названия, адреса, телефоны) об областных, городских и районных учреждениях и организациях, оказывающих медицинские, правоохранительные, правовые, административные, социальные, социально-психологические услуги пострадавшим от насилия гражданам.

Картами будут обеспечены все сотрудники организаций, учреждений, осуществляющих работу по предупреждению насилия. Наличие у каждого специалиста базы данных субъектов социальной и правоохранительной работы позволит значительно улучшить в городе работу с гражданами, пострадавшими от насилия, расширить количество услуг, которые будут получать жители Харькова, усилить их правовую и социальную защищенность.



Мероприятие состоялось в рамках Всеукраинской акции «16 дней против насилия».