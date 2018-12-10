Двум харьковчанам присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

К 100-летию Национальной академии наук Украины были отмечены вклады харьковчан в развитие современной физики
Соответствующий Указ №414/2018 «О награждении государственными наградами работников Национальной академии наук Украины» подписал Президент Украины Петр Порошенко.
За весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украинского государства, многолетний плодотворный труд и по случаю 100-летия основания Национальной академии наук Украины почетные звания присвоены: директору Физико-технического института низких температур им. Б. И. Веркина, доктору физико-математических наук, профессору Сергею Гнатченко и генеральному директору Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», доктору физико-математических наук, профессору Николаю Шульге.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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