Главная Новости Общество Двум харьковчанам присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».
10.12.2018  11:50   

Двум харьковчанам присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

К 100-летию Национальной академии наук Украины были отмечены вклады харьковчан в развитие современной физики


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Соответствующий Указ №414/2018 «О награждении государственными наградами работников Национальной академии наук Украины» подписал Президент Украины Петр Порошенко. 

За весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украинского государства, многолетний плодотворный труд и по случаю 100-летия основания Национальной академии наук Украины почетные звания присвоены: директору Физико-технического института низких температур им. Б. И. Веркина, доктору физико-математических наук, профессору Сергею Гнатченко и генеральному директору Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», доктору физико-математических наук, профессору Николаю Шульге.

Источник:   ХГС
 Тэги:  звание, харьков, техника, наука
 
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