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10.12.2018  15:05   

Футбольные тренировки в Харьковском зоопарке (ВИДЕО)

10 декабря, во всём мире отмечается Всемирный день футбола. Животные Харьковского зоопарка с удовольствием продемонстрировали незаурядные способности в этом виде спорта


://zoo.kharkov.ua

Сегодня, 10 декабря, во всём мире отмечается Всемирный день футбола. Пока статус этого спортивного праздника носит не официальный характер. Этот день определённо является данью многомилионной армии любителей кожаного мяча – спорту N1.

Но стоит заметить, что в футбол играют не только люди. Этот вид спорта вошёл и в мир животных, разумеется с подачи человека.  Так, к примеру, японцы в городе Касихара  соорудили футбольное поле размером 20 х 30 см, на котором муравьи, окрашенные в национальные цвета сборных команд Японии и Бразилии, проводили матчи, играя мячиком диаметром 1 см.  Так как их кормили разной пищей,  муравьи распознавали соперников благодаря феромонам.  А вот в Южной Корее в футбол сыграли уже пингвины. Символ наступающего года – свиньи также соревнуются друг с другом, толкая мяч «пятачками», кто больше забьёт.  Что касается самых крупных сухопутных животных – слонов, то они тоже не прочь погонять мяч, причём эта игра у них вызывает определённый интерес и азарт.

Футбольные тренировки проходят и у нас в зоопарке. Медведи, львы, тигры и даже слониха Тенди, будучи ещё совсем юной, тоже не прочь была поиграть  в игру №1.

На своей странице Харьковский зоопарк выставил ряд фото, подтверждающих неугасающий интерес животных и людей к футболу:

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, футбол. животные, тренировки
 
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