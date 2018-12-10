Футбольные тренировки в Харьковском зоопарке (ВИДЕО)

10 декабря, во всём мире отмечается Всемирный день футбола. Животные Харьковского зоопарка с удовольствием продемонстрировали незаурядные способности в этом виде спорта
Сегодня, 10 декабря, во всём мире отмечается Всемирный день футбола. Пока статус этого спортивного праздника носит не официальный характер. Этот день определённо является данью многомилионной армии любителей кожаного мяча – спорту N1.
Но стоит заметить, что в футбол играют не только люди. Этот вид спорта вошёл и в мир животных, разумеется с подачи человека. Так, к примеру, японцы в городе Касихара соорудили футбольное поле размером 20 х 30 см, на котором муравьи, окрашенные в национальные цвета сборных команд Японии и Бразилии, проводили матчи, играя мячиком диаметром 1 см. Так как их кормили разной пищей, муравьи распознавали соперников благодаря феромонам. А вот в Южной Корее в футбол сыграли уже пингвины. Символ наступающего года – свиньи также соревнуются друг с другом, толкая мяч «пятачками», кто больше забьёт. Что касается самых крупных сухопутных животных – слонов, то они тоже не прочь погонять мяч, причём эта игра у них вызывает определённый интерес и азарт.
Футбольные тренировки проходят и у нас в зоопарке. Медведи, львы, тигры и даже слониха Тенди, будучи ещё совсем юной, тоже не прочь была поиграть в игру №1.
На своей странице Харьковский зоопарк выставил ряд фото, подтверждающих неугасающий интерес животных и людей к футболу:
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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