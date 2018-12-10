10.12.2018 15:30

Харьковчанам предложили на смартфоне проверять легальность новогодних елок

Государственное агентство лесного хозяйства Украины создало приложение yalynka.info, которое позволяет любому неравнодушному проверить легальность происхождения новогодних елок по номеру бирки или штрих-коду.



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Об этом сообщил директор государственного предприятия «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» Виктор Мельниченко на пресс-конференции.

«Для того, чтобы наши граждане были уверены в том, что новогодняя елка была заготовлена легально, чтобы это не приносило никакого вреда окружающей среде и каждый был уверен, что не нанес вред природе, мы разработали приложение, которое используется на предприятиях Государственного агентства лесных ресурсов. Фактически все елки, которые поступают в продажу от Гослесагентства, маркируются соответствующими бирками. По номеру этой бирки каждый имеет возможность увидеть, проследить, проверить имеет ли эта елка легальное происхождение, или ее происхождение сомнительно», - сказал Мельниченко.

Он отметил, что приложение yalynka.info разработано для ОС Android и уже доступно для пользователей на сайте Google Play.

Для того, чтобы проверить законность происхождения елки, объяснил Мельниченко, пользователь приложения должен ввести номер с этикетки, которая прикреплена к дереву. После чего появится информация о том, в какой области и каким предприятием Гослесагентства была реализована елка.

Если же на дереве отсутствует этикетка или приложение не отображает информацию по номеру, такая елка может оказаться нелегальной.

Он добавил, что в этом году предприятия Гослесагенства намерены реализовать около 1,5 млн елок, заготовленных на спецплантациях или во время проведения оздоровительных рубок.

Мельниченко подчеркнул , что эти деревья может приобрести любой украинский потребитель по цене 60-70 грн за погонный метр. По его словам, ежегодно на специальных плантациях Гослесагентства лесники заготовляют около полумиллиона елок и маркируют их специальными желтыми бирками или самоклеящимися этикетками. Они содержат индивидуальный номер каждого дерева и соответствующий ему штрих-код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.

Как сообщал Городской Дозор, предприятия Гослесагентства уже начали реализацию новогодних елок, заготовленных на плантациях или во время проведения оздоровительных рубок.