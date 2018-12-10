10.12.2018 17:19

Харьковчане приняли участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

Участниками мероприятия также стали города Альтеттинг, Дармштадт, Ивано-Франковск, Мюльхайм-на-Руре, Санкт-Пельтен, Гдыня, Люблин, Сегед и Ченстохова.



//city.kharkov.ua

Делегация Харьковского городского совета 8 декабря приняла участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое состоялось в городе-партнере Ченстохова (Польша).

Участниками мероприятия также стали города Альтеттинг, Дармштадт, Ивано-Франковск, Мюльхайм-на-Руре, Санкт-Пельтен, Гдыня, Люблин, Сегед и Ченстохова.

На заседании состоялась презентация сайта Ассоциации (принципы работы, добавление проектов и т. п.), была представлена председатель Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине Александра Чихладзе, обсуждалась программа Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которая состоится в сентябре 2019 года в городе Сегеде (Венгрия), а также активизация сотрудничества городов-членов Ассоциации.

В ходе заседания Президиума было принято решение об уточнении тем Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы и проводимого одновременно Молодежного заседания. Единогласно были приняты тема Генеральной Ассамблеи «Умные города: что это значит для нас?» и тема Молодежного заседания, предложенная Харьковом: «Умные города: роль молодежи в построении городов будущего».