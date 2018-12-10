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10.12.2018  17:19   

Харьковчане приняли участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

Участниками мероприятия также стали города Альтеттинг, Дармштадт, Ивано-Франковск, Мюльхайм-на-Руре, Санкт-Пельтен, Гдыня, Люблин, Сегед и Ченстохова.


//city.kharkov.ua
Делегация Харьковского городского совета 8 декабря приняла участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое состоялось в городе-партнере Ченстохова (Польша).
 
Участниками мероприятия также стали города Альтеттинг, Дармштадт, Ивано-Франковск, Мюльхайм-на-Руре, Санкт-Пельтен, Гдыня, Люблин, Сегед и Ченстохова.
 
На заседании состоялась презентация сайта Ассоциации (принципы работы, добавление проектов и т. п.), была представлена председатель Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине Александра Чихладзе, обсуждалась программа Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которая состоится в сентябре 2019 года в городе Сегеде (Венгрия), а также активизация сотрудничества городов-членов Ассоциации.
 
В ходе заседания Президиума было принято решение об уточнении тем Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы и проводимого одновременно Молодежного заседания. Единогласно были приняты тема Генеральной Ассамблеи «Умные города: что это значит для нас?» и тема Молодежного заседания, предложенная Харьковом: «Умные города: роль молодежи в построении городов будущего».
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  делегация, приз европы, харьков
 
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