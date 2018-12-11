Главная Новости Общество Необычный бэби-бум и ПЭТ-терапия за тюремной решеткой (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)
11.12.2018  09:22   

Необычный бэби-бум и ПЭТ-терапия за тюремной решеткой (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

В харьковской колонии разрастается мини-зоопарк.


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 К недавно разросшемуся семейству морских свинок 10 декабря 2018 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» в живом уголке появились новые обитатели.

Сотрудники установили новое жилье и подарили в живой уголок Дегу (чилийских белок). Животные содержатся в клетках, которые оснащены поилками, кормушками и подвижным колесом.

Для грызунов приобрели кормовую смесь, которая содержит все необходимые зерновые компоненты.

На сегодня в стенах мини-зоопарка Качаносвкой колонии насчитывается 10 шиншилл, 5 морских свинок и 2 дегу.

Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, пэт-терапия положительно влияет на психоэмоциональное состояние осужденных, поэтому пополнение живого уголка будет проходить постоянно.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление уголовных наказаний
 Тэги:  шиншилы, морские свинки, харьков, колония, белки
 
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