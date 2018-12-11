Необычный бэби-бум и ПЭТ-терапия за тюремной решеткой (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

В харьковской колонии разрастается мини-зоопарк.
К недавно разросшемуся семейству морских свинок 10 декабря 2018 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» в живом уголке появились новые обитатели.
Сотрудники установили новое жилье и подарили в живой уголок Дегу (чилийских белок). Животные содержатся в клетках, которые оснащены поилками, кормушками и подвижным колесом.
Для грызунов приобрели кормовую смесь, которая содержит все необходимые зерновые компоненты.
На сегодня в стенах мини-зоопарка Качаносвкой колонии насчитывается 10 шиншилл, 5 морских свинок и 2 дегу.
Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, пэт-терапия положительно влияет на психоэмоциональное состояние осужденных, поэтому пополнение живого уголка будет проходить постоянно.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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