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10.12.2018  18:58   

В случае войны в харьковских убежищах могут спрятаться более двух миллионов жителей (ФОТО)

Только в Харькове существует четыре тысячи укрытий.


//dozor.kharkov.ua
В случае критического обострения ситуации на фронте или начала боевых действий на территории Харьковской области в регионе существуют естественные убежища для более чем двух миллионов жителей. Данную цифру озвучил на брифинге, посвященном военному положению, глава Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко.
 
"Есть простейшие укрытия: подвалы зданий, погреба, подземные переходы, метрополитен. Этого хватит, чтобы разместить 2,8 миллиона человек. Только в Харькове четыре тысячи убежищ. Сейчас часть из них приводят в порядок, степень готовности составляет 70%. Для того, чтобы узнать их местоположение, необходимо обратиться на горячую линию "101" или в управление "Жилкомсервиса", - рассказал чиновник.
 
По его словам, часть укрытий находится в частных руках и владельцы не спешат приводить их в надлежащее состояние. В связи с этим прокуратура направила в суды области около 50 исков. В ХОГА также отметили, что в случае ЧП жители будут оповещены при помощи радио, телевидения и различных средств связи.
 
Вместе с тем чиновники заверили, что ситуация в Харьковской области остается стабильной и спокойной. По словам главы Департамента оборонной и мобилизационной работы, а также взаимодействия с правоохранительными органами Алексея Максимова, силовики готовы обеспечить безопасность граждан при помощи контртеррористических и антидиверсионных мероприятий.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  военное положение, убежища, харьков
 
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