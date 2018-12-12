Военное положение: в Харькове отменен концерт заграничной звезды

Концерт лидера группы Space Дидье Маруани, который должен был состояться сегодня, 12 декабря, в харьковском оперном театре, отмене из-за военного положения.
Об этом сообщается на одном из сервисов по продаже билетов.
"В связи с военным положением концерт Didier MAROUANI & SPACE, запланированый на 12 декабря 2018 года в ХНАТОБ, перенесен на 2019 год, точная дата согласовывается с менеджментом группы и будет известна в ближайшее время", - сказано в объявлении.
По информации сервиса, все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату.
"Вчера мы отыграли чудесный концерт в Киеве, но, к сожалению, мой промоутер вынужден отменить выступление в Харькове из-за введения военного положения в Харьковской области – это опасно. Но выступление не отменяется, мы переносим его на сентябрь. Все, кто купил билеты, а их много, могут быть спокойны, билеты будут действительны и на сентябрьском концерте. Я искренне прошу прощения", – сказал Дидье Маруани, пишет "Сегодня".
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
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