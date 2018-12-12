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12.12.2018  08:15   

Военное положение: в Харькове отменен концерт заграничной звезды

Концерт лидера группы Space Дидье Маруани, который должен был состояться сегодня, 12 декабря, в харьковском оперном театре, отмене из-за военного положения.


://sq.com.ua

Об этом сообщается на одном из сервисов по продаже билетов.

"В связи с военным положением концерт Didier MAROUANI & SPACE,  запланированый на 12 декабря 2018 года в ХНАТОБ, перенесен на 2019 год, точная дата согласовывается с менеджментом группы и будет известна в ближайшее время", - сказано в объявлении.

По информации сервиса, все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату.

"Вчера мы отыграли чудесный концерт в Киеве, но, к сожалению, мой промоутер вынужден отменить выступление в Харькове из-за введения военного положения в Харьковской области – это опасно. Но выступление не отменяется, мы переносим его на сентябрь. Все, кто купил билеты, а их много, могут быть спокойны, билеты будут действительны и на сентябрьском концерте. Я искренне прошу прощения", – сказал Дидье Маруани, пишет "Сегодня".

Источник:   SQ
 Тэги:  маруани, концерт, харьков, военное положение, space
 
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