12.12.2018 09:01

Мокрый снег и обледенение: в Харьковской области ожидается резкое ухудшение погоды

12 декабря из-за циклона, который движется со стороны Черного моря, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение.



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По данным Гидрометцентра, ухудшение погодных условий также прогнозируют в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В связи с этим ожидается налипание мокрого снега и обледенения на проводах, деревьях и дорогах. Кроме этого, синоптики прогнозируют гололед, а также обмерзание деревьев и проводов.

Также отмечается, что уже 13 декабря циклон начнет терять активность.