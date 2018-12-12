Мокрый снег и обледенение: в Харьковской области ожидается резкое ухудшение погоды

12 декабря из-за циклона, который движется со стороны Черного моря, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение.
По данным Гидрометцентра, ухудшение погодных условий также прогнозируют в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
В связи с этим ожидается налипание мокрого снега и обледенения на проводах, деревьях и дорогах. Кроме этого, синоптики прогнозируют гололед, а также обмерзание деревьев и проводов.
Также отмечается, что уже 13 декабря циклон начнет терять активность.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
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