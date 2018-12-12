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12.12.2018  09:01   

Мокрый снег и обледенение: в Харьковской области ожидается резкое ухудшение погоды

12 декабря из-за циклона, который движется со стороны Черного моря, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение.


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По данным Гидрометцентра, ухудшение погодных условий также прогнозируют в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В связи с этим ожидается налипание мокрого снега и обледенения на проводах, деревьях и дорогах. Кроме этого, синоптики прогнозируют гололед, а также обмерзание деревьев и проводов.

Также отмечается, что уже 13 декабря циклон начнет терять активность.

Тэги:  погода, снег, обледенение, харьков, прогноз
 
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