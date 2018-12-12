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12.12.2018  14:48   

Более 30 площадок для выгула собак оборудовано в Харькове (ФОТО)

37 площадок для выгула собак оборудовали в разных районах Харькова.


//city.kharkov.ua
Такую работу проводит КП «Центр обращения с животными». Площадки оборудуют снарядами для тренировки животных: легкоатлетическим и двойным барьером, наклонной стенкой, окопом, колесом. Харьковчане могут там самостоятельно и бесплатно заниматься со своими питомцами, а сотрудники центра периодически проводят консультации по воспитанию домашних любимцев, лекции и различные акции.
 
Как отметили на предприятии, в этом году в городе оборудовали пять площадок для выгула собак: по ул. Роганской, 130-а (Индустриальный район), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-г и ул. Героев Труда, 68 (Московский район), ул. Ньютона, 115-а и ул. Зерновой, 4-а (Слободской район). 
 
Место для установки площадки выбирают по заявкам горожан. После обращений инспекторы центра обследуют территорию, чтобы понять, можно ли там установить площадку для собак в соответствии с санитарными нормами - размещение разрешено на расстоянии не менее 40 м от жилых домов.
 
«Немногие владельцы собак живут возле лесопарковых зон или на окраине города, где можно выгулять питомца не мешая прохожим. А любой собаке необходим активный выгул и физическая нагрузка в соответствии с ее породой, размером, возрастом и темпераментом», - отметили в Центре обращения с животными.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  выгул собак, площадки, харьков
 
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