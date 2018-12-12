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12.12.2018  18:50   

Прокуратура области обустроила помещения согласно требований Конвенции по правам лиц с инвалидностью (ФОТО)

Помещения прокуратуры области максимально обустроены для лиц с инвалидностью.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает Прокуратура, в рамках выполнения задания Генеральной прокуратуры Украины по реализации требований Конвенции по правам лиц с инвалидностью и ряда законодательных документов Украины, прокуратура области выполняет программу по созданию необходимых условий для доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к помещениям прокуратуры.
 
На данный момент здание прокуратуры области максимально обустроено для беспрепятственно посещения лиц с инвалидностью.
 
В частности, завершена реконструкция входа в общественную приемную.  Вход оборудовали пандусом с перилами и кнопкой вызова дежурного.
 
Кроме того, в здании прокуратуры проведена реконструкция помещения под специализированный санузел для маломобильных посетителей.
 
 Возле прокуратуры выделены специальные парковочные места для автомобилей людей с инвалидностью.
 
Для людей с недостатками зрения все вывески продублированы шрифтом Брайля. 
 
В помещении отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры области есть отдельные законы и приказы, распечатанные шрифтом Брайля. 
 
В частности, Закон Украины "Об обращении граждан", Закон Украины "О прокуратуре", приказ прокурора Харьковской области "О порядке личного приема в органах прокуратуры Харьковской области", графики приема граждан руководством Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Харьковской области и тому подобное.
 
Работу, проведенную прокуратурой в этом направлении, одобрила общественаая организация инвалидов «Креавита».  В письме на имя прокурора области Юрия Данильченко, вице-президент организации Елена Шингарева отметила, что на сегодняшний день в помещении прокуратуры области созданы все условия для беспрепятственно посещения здания лицами с инвалидностью и другими представителями маломобильных групп населения. 
 
От имени общественной организации она выразила признательность за создание доступности помещения прокуратуры.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  люди с инвалидностью, харьков, обустройство прокуратуры
 
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