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13.12.2018  09:00   

В Харькове на концерте звучала скрипка Страдивари

XXV Международный фестиваль исполнительского мастерства «Музыка - наш общий дом», который проходил в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате, завершился грандиозным концертом


Фото сайта visti.news

Концерт прошел с участием лауреатов престижных международных конкурсов, бывших учеников этой школы - скрипача Валерия Соколова и виолончелиста Алексея Шадрина, а также выдающегося португальского пианиста Рауля да Коста.

Концерты Валерия Соколова, который входит в ТОП-10 самых известных скрипачей мира и играет на скрипке Страдивари, с успехом проходят в самых престижных концертных залах Европы в Лондоне, Париже, Милане. Для харьковской публики он сыграл впервые.

Инициатором проведения фестиваля 25 лет назад стал заслуженный деятель искусств Украины, профессор кафедры оркестровых духовых инструментов и оперно-симфонического дирижирования Харьковской консерватории Валерий Алтухов, который 35 лет возглавляет школу. С тех пор каждый день рождения школы, которой исполнилось в этом году 75 лет, отмечают фестивалем «Музыка - наш общий дом».

За время работы школа подготовила более 2000 музыкантов. Среди ее выпускников - деятели искусства с мировыми именами: пианисты Владимир Крайнев и Даниил Крамер, композиторы Лев Колодуб и Александр Щетинский, дирижер Аллин Власенко, художественный руководитель Национальной филармонии Украины Владимир Лукашев и многие другие. В свое время это учебное заведение закончили музыканты, известные в музыкальных кругах Харькова

Источник:   Урядовый курьер
 Тэги:  концерт, харьков, скрипка, страдивари, музыкальная школа, фестиваль, интернат
 
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