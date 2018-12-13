В Харькове на концерте звучала скрипка Страдивари

XXV Международный фестиваль исполнительского мастерства «Музыка - наш общий дом», который проходил в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате, завершился грандиозным концертом
Концерт прошел с участием лауреатов престижных международных конкурсов, бывших учеников этой школы - скрипача Валерия Соколова и виолончелиста Алексея Шадрина, а также выдающегося португальского пианиста Рауля да Коста.
Концерты Валерия Соколова, который входит в ТОП-10 самых известных скрипачей мира и играет на скрипке Страдивари, с успехом проходят в самых престижных концертных залах Европы в Лондоне, Париже, Милане. Для харьковской публики он сыграл впервые.
Инициатором проведения фестиваля 25 лет назад стал заслуженный деятель искусств Украины, профессор кафедры оркестровых духовых инструментов и оперно-симфонического дирижирования Харьковской консерватории Валерий Алтухов, который 35 лет возглавляет школу. С тех пор каждый день рождения школы, которой исполнилось в этом году 75 лет, отмечают фестивалем «Музыка - наш общий дом».
За время работы школа подготовила более 2000 музыкантов. Среди ее выпускников - деятели искусства с мировыми именами: пианисты Владимир Крайнев и Даниил Крамер, композиторы Лев Колодуб и Александр Щетинский, дирижер Аллин Власенко, художественный руководитель Национальной филармонии Украины Владимир Лукашев и многие другие. В свое время это учебное заведение закончили музыканты, известные в музыкальных кругах Харькова
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
влажн.:
давл.:
ветер: