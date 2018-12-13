13.12.2018 19:21

Харьковчанин отметил столетний юбилей

Харьковчанин, житель Московского района Павел Шеин сегодня, 13 декабря 2018 года, отметил свой 100-летний юбилей.



//city.kharkov.ua

В этот день поздравить Павла Ивановича пришли представители районной администрации - первый заместитель председателя Администрации Московского района Вячеслав Зоценко и заместитель председателя администрации района Юлия Жаркова. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса они поздравили юбиляра и пожелали ему здоровья и благополучия.

«Дожить до такого почтенного возраста - это пример для каждого человека. И в этот день всех нас переполняет глубочайшее чувство гордости за то, что нам выпала честь узнать поближе вас, вашу непростую судьбу и трудовой путь, особенно в годы войны, послевоенный период. Ваша жизнь - это целая книга, история настоящего человека, харьковчанина!» - отметили представители райадминистрации, обратившись к ветерану.

Свой сотый день рождения Павел Иванович празднует в кругу семьи. Как отметил долгожитель, его жизнь нельзя назвать простой: пережил бедность, болезни, Голодомор, Вторую мировую войну. Но, несмотря ни на что, со всеми трудностями справился. И главным секретом своего долголетия считает поддержку семьи. Юбиляр очень гордится успехами своих детей и особенно внуками, которые сейчас живут в Беларуси и Китае, однако каждый год приезжают к любимому дедушке, как и в этот день