14.12.2018 12:14

В Первой столице отметили День независимости Албании

Торжественный вечер, посвященный 106-й годовщине независимости Албании, прошел в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А. С. Пушкина.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Республики Албания в Польше (по совместительству - в Украине) Шпреса Курета, заместитель Харьковского городского головы Татьяна Чечетова-Терашвили, Почетный консул Республики Албания в городе Харькове Шахин Омаров, представители областной власти, Министерства иностранных дел и албанской диаспоры.

Как сообщила Шпреса Курета, в этом году также отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Албанией и Украиной.

«Мы видим, что отношения между нашими странами движутся в правильном направлении путем подписания соглашений, которые представляют взаимный интерес. Сегодня наши народы уже знают друг друга лучше, а украинцы все чаще выбирают Албанию в качестве своего любимого туристического маршрута. Уверена, что мы разделяем общие ценности в развитии наших государств», - отметила Шпреса Курета.

В свою очередь Татьяна Чечетова-Терашвили поздравила албанцев с их национальным праздником.

«Сегодня Албания - это самодостаточное, независимое и развитое государство, которое в последние годы поражает серьезными темпами экономического развития и усиления демократии. Между нашими странами сложились теплые и взаимовыгодные отношения, и ярким тому примером являются побратимские связи Харькова и Тираны - столицы Албании. В 2019 году планируется открыть авиасообщение между этими городами, что позволит дать еще один импульс укреплению наших дружеских отношений, а также усилению туристического обмена», - подчеркнула Татьяна Чечетова-Терашвили.

Во время торжественного вечера с концертными номерами выступили творческие коллективы города Харькова, а также представители албанской диаспоры из Одесской и Запорожской областей.

Справка. День независимости Албании - национальный праздник, отмечаемый в стране ежегодно 28 ноября. В этот день в 1912 году была подписана Декларация о государственном суверенитете. До получения независимости Албания не имела государственности, более 500 лет являясь составной частью Османской империи.