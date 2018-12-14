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14.12.2018  14:35   

В харьковском зоопарке сегодня празднуют День Обезьян

Приматы занимают особе место в экспозиции нашего городского зоосада.


// facebook

14 декабря отмечается День обезьян — неофициальный праздник, посвященный обезьянам в частности и всем приматам в целом. В 2000 году американский художник, на тот момент студент Мичиганского университета, Кейси Сорроу в шутку сделал в календаре друга пометку о «Дне обезьян».

Шутку Кейси поддержали его друзья по университету, и они все вместе отметили первый в истории День обезьян.

Позже Кейси и его приятель Эрик Милликин начали включать такой праздник в свои художественные работы и в комиксы «Fetus–X», а также стали активно продвигать праздник в интернете.

С тех пор День обезьян стал праздноваться во всем мире.

В этот день проводятся костюмированные вечеринки и другие мероприятия, которые направлены на привлечение внимания к вопросам изучения приматов, прав животных, эволюции и, конечно же, вопросам защиты настолько похожих на нас животных.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, обезьяны, приматы, праздник, день
 
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