В харьковском зоопарке сегодня празднуют День Обезьян

Приматы занимают особе место в экспозиции нашего городского зоосада.
14 декабря отмечается День обезьян — неофициальный праздник, посвященный обезьянам в частности и всем приматам в целом. В 2000 году американский художник, на тот момент студент Мичиганского университета, Кейси Сорроу в шутку сделал в календаре друга пометку о «Дне обезьян».
Шутку Кейси поддержали его друзья по университету, и они все вместе отметили первый в истории День обезьян.
Позже Кейси и его приятель Эрик Милликин начали включать такой праздник в свои художественные работы и в комиксы «Fetus–X», а также стали активно продвигать праздник в интернете.
С тех пор День обезьян стал праздноваться во всем мире.
В этот день проводятся костюмированные вечеринки и другие мероприятия, которые направлены на привлечение внимания к вопросам изучения приматов, прав животных, эволюции и, конечно же, вопросам защиты настолько похожих на нас животных.
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В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
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