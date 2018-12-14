В харьковском зоопарке сегодня празднуют День Обезьян

Приматы занимают особе место в экспозиции нашего городского зоосада.
14 декабря отмечается День обезьян — неофициальный праздник, посвященный обезьянам в частности и всем приматам в целом. В 2000 году американский художник, на тот момент студент Мичиганского университета, Кейси Сорроу в шутку сделал в календаре друга пометку о «Дне обезьян».
Шутку Кейси поддержали его друзья по университету, и они все вместе отметили первый в истории День обезьян.
Позже Кейси и его приятель Эрик Милликин начали включать такой праздник в свои художественные работы и в комиксы «Fetus–X», а также стали активно продвигать праздник в интернете.
С тех пор День обезьян стал праздноваться во всем мире.
В этот день проводятся костюмированные вечеринки и другие мероприятия, которые направлены на привлечение внимания к вопросам изучения приматов, прав животных, эволюции и, конечно же, вопросам защиты настолько похожих на нас животных.
Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для подведения итогов. В этот день следует опасаться пьяных людей и ситуаций, которые могут навредить вашему здоровью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
влажн.:
давл.:
ветер: