691 ликвидатора аварии и членов семей ликвидаторов, погибших на ЧАЭС, чествовали сегодня в самом большом районе Харькова

Митинг по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС состоялся сегодня, 14 декабря, в Киевском районе.
В нем приняли участие заместитель председателя районной администрации Владимир Ивлев, руководство Киевской районной организации «Чернобыль», ликвидаторы, а также школьники и жители района.
Участники митинга возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на ул. Метростроителей, и почтили память погибших минутой молчания. Также представители руководства района провели отдельную встречу с чернобыльцами и вдовами умерших ликвидаторов.
Отметим, на сегодняшний день в Киевском районе на учете состоит 1096 человек, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, из них – 621 ликвидатор.
С начала года в районе умерли 22 чернобыльца.
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