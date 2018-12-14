14.12.2018 15:40

691 ликвидатора аварии и членов семей ликвидаторов, погибших на ЧАЭС, чествовали сегодня в самом большом районе Харькова

Митинг по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС состоялся сегодня, 14 декабря, в Киевском районе.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие заместитель председателя районной администрации Владимир Ивлев, руководство Киевской районной организации «Чернобыль», ликвидаторы, а также школьники и жители района.

Участники митинга возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на ул. Метростроителей, и почтили память погибших минутой молчания. Также представители руководства района провели отдельную встречу с чернобыльцами и вдовами умерших ликвидаторов.

Отметим, на сегодняшний день в Киевском районе на учете состоит 1096 человек, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, из них – 621 ликвидатор.

С начала года в районе умерли 22 чернобыльца.