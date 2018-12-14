Новогодняя елка Первой столицы в очередной раз побьёт национальный рекорд

Национальный Реестр Рекордов вынужден будет обновить рейтинг самых высоких новогодних елок в стране.
Новогодняя елка 2018 высотой в 36,5 м, которая была установлена на площади Свободы, в начале года официально признали самой высокой в Украине. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.
Прошлогодняя харьковская рекордсменка вынуждена будет уступить место другой «харьковчанке». Высота нового новогоднего дерева составит 40,568 метров, диаметр основания – 11,56 м. Расчетный срок эксплуатации – 5 лет.
Напомним, прошлогодняя елка, которую устанавливали на площади Свободы в течение последних лет, была приобретена в 2013 году.
В социальных сетях начал кулять обновленный рейтинг новогодних елок в областных центрах страны, подготовленный полтавскимр ресурсом Лтава.
Для сравнения напомним прошлогодний рейтинг
Причем тогда Харьковская елка не была самой дорогой, значительно уступив Николаеву и еще пяти областям.
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