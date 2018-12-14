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14.12.2018  16:40   

Новогодняя елка Первой столицы в очередной раз побьёт национальный рекорд

Национальный Реестр Рекордов вынужден будет обновить рейтинг самых высоких новогодних елок в стране.


://kh.vgorode.ua

Новогодняя елка 2018 высотой в 36,5 м, которая была установлена на площади Свободы, в начале года официально признали самой высокой в Украине. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Прошлогодняя харьковская рекордсменка вынуждена будет уступить место другой «харьковчанке».  Высота нового новогоднего дерева составит 40,568 метров, диаметр основания – 11,56 м. Расчетный срок эксплуатации – 5 лет.

Напомним, прошлогодняя елка, которую устанавливали на площади Свободы в течение последних лет, была приобретена в 2013 году.

В социальных сетях начал кулять обновленный рейтинг новогодних елок в областных центрах страны, подготовленный полтавским ресурсом Лтава.

Для сравнения напомним прошлогодний рейтинг

Причем тогда Харьковская елка не была самой дорогой, значительно уступив Николаеву и еще пяти областям.

Тэги:  харьков, новый год, рекорд, первая столица, елка
 
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