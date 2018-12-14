14.12.2018 17:17

Харьковским рыбакам опубликовали новогодний сюрприз - рыбные места на 2019 год

Рыбоохранный патруль опубликовал все места, куда начала года выпустили около 350 тонн рыбы



Харьковским рыбакам опубликовали новогодний сюрприз - рыбные места на 2019 год



Расселение молодняка водных биоресурсов в водоемы Харьковской области осуществляется за счет пользователей водных биоресурсов в соответствии с Режимов рыбохозяйственной эксплуатации водоемов (СТРХ) и пользователей культурно-рыбных хозяйств (КРГ).

Так, с начала 2018 в водоемы области внушено 3 млн. 526 тыс.

Молоди водных биоресурсов (за исключением субъектов аквакультуры).

Общий вес вселенной рыбопосадочного материала составила около 350 тонн.

В частности, пользователями КРГ в пруд «Чапаевский», расположенны по пределами с. Раздольное Чугуевский района было выпущено 4300 экз. водных биоресурсов, весом 110 кг. Речь идет о толстолобика - 1600 экз. (40 кг), карпа - 2400 экз. (60 кг) и белого амура - 300 экз. (10000 кг).

Также пользователями СТРХ в водоемы области внушено такое количество рыбы: толстолобик (белый, пестрый и их гибриды) - 2 млн. 353 тыс. экз. (около 230 тонн), белый амур - 210 тыс. экз. (около 21 тонны) и карп 960 тыс. экз. (около 96 тонн).

Наибольшие объемы вселения водных биоресурсов проведено на таких водных объектах:

1. Технологическая водоем-охладитель Змиевской ТЭС - 330 тыс. экз. (33 тонны) толстолобика и 50 тыс. экз. (5 тонн) белого амура;

2. Рогозянский водохранилище Золочевский района - 145 тыс. экз. (4 тонны 300 кг) толстолобика, 25 тыс. экз. (750 кг) карпа и 24 тыс. экз. (720 кг) - белого амура;

3. Пруд № 1 возле с. Вернополье Изюмского района - 300 тыс. экз. (6 тонн) толстолобика, 380 тыс. экз. (11 тонн), карпа и 20 тыс. экз. (600 кг) белого амура;

4. Пруд возле с. Комаровка Изюмский района - 390 тыс. Экз. (9 тонн 700 кг) толстолобика, 220 тыс. экз. (5 тонн 500 кг) карпа и 28 тыс. Экз. (700 кг) белого амура;

5. Каменское водохранилище Изюмского района - 60 тыс. экз. (9 тонн) толстолобика, 90 тыс. экз. (13 тонн 500 кг) карпа и 5 тыс. экз. (1 тонна) белого амура;

6. печенежское водохранилище в Волчанском и печенежскими районах - 420 тыс. экз. (42 тонны) толстолобика, 6 тыс. экз. (600 кг) карпа и 6 тыс. экз. (600 кг) белого амура.

Во всех остальных водоемах с малой площадью водного зеркала общие объемы вселения составляли от 3 до 50 тыс. экз. Кроме того, три водоема области было зарыблено личинкой мотыля, общим количеством 15 млн. 700 тыс. экз.

Вселение водных биоресурсов пользователями СТРХ согласовании с графиками работ завершено.

Следующий этап зарыбления начнется осенью 2019 года.

«Стоит отметить, что из года в год повышается уровень социальной и экономической сознании пользователей ВБР, Которые с пониманием отнеслись к такому Важном процесса, как вселение водных биоресурсов. Зарыбление происходит с целью увеличение видового разнообразия биоресурсов водных объектов области. Таким образом, благодаря увеличению рыбопродуктивности водоемов, мы сможем насытить украинский рынок собственной качественной продукцией. Кроме того, толстолобик и белый амур является естественными биомелиораторамы. Они улучшают качество воды и предотвращают ее цветения в весенне-летний период », - заявили в управлении Госрыбагентства в Харьковской области.