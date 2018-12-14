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14.12.2018  19:27   

Под Харковом энергетики лишают людей света даже за микродолги

Пенсионерке отключили свет из-за копеечного долга за коммуналку.


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Как сообщает Город Х, жительнице Лозовой отрезали свет из-за копеечного долга. Чтобы восстановить электричество, ей придется заплатить кругленькую сумму.
 
Женщина говорит: коммуналку оплачивает исправно и когда в конце ноября в доме не стало света – поехала разбираться к энергетикам.
 
«Они говорят: а что вы хотите, если вы 7 гривен не доплатили! Откуда я могла узнать об этом долге, если квитанцию приносят только в декабре? Причем, никакого уведомления о том, что электричество собираются отключить, я не получала», - возмущается Людмила Шаповалова.
 
По словам пенсионерки, недоразумения с энергетиками у нее возникают не впервые – в апреле 2018 года ей внезапно выставили долг в 2 500 гривен. Тогда тоже пришлось ходить и выяснять, откуда заоблачные цифра.
 
«Сказали, мол, компьютер ошибся в расчетах. Чего ж они тогда не отключили электричество за такие космические «долги»?» - резонно подметила женщина.
 
Как выяснилось, в Лозовой проживает около сотни абонентов, которым отключили свет за минимальные долги в 10-30 гривен.
 
«Чтобы такого не допускать, надо вовремя оплачивать услугу и пускать контролеров. Если есть задолженность – человек ее должен погасить. Бывает, отключаем и за гривну долга, потому что электроэнергия это товар, который надо оплатить», - заявил начальник лозовского районного отделения Харьковоблэнерго Алексей Зубашов.
 
Тем, кто попал под отключения обещают восстановить услугу в течение 5 дней после оплаты долга. Правда, за повторное подключение придется выложить немалую сумму. Жителям частных домов это обойдется в 500 гривен, собственникам квартир – около сотни.
Источник:   Город Х
 Тэги:  без света, харьков, маленький долг, лозовая
 
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