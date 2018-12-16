16.12.2018 09:54

Минрегион назвал Харьков вице-лидером по стоимости возведения жилья

Комиссия Минрегиона подсчитала среднюю стоимость на строительство жилых объектов в разных регионах Украины.



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Ожидаемо, дороже новостроя в Первой столице стало только возводимое столичное жилье.

Как Strou.net сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, специальная комиссия подсчитала среднюю стоимость строительства жилья в населенных пунктах страны по состоянию на 1 октября 2018го года.

Выяснилось, что самым дешевым в Украине является строительство жилья, осуществляемое в Кировоградской области. По данным статистики, дороже всего один квадратный метр общей площади квартиры обходится в жилых домах Киева – 13 тысяч 849 гривен с учетом НДС, а также в Харьковской – 12 тысяч 454 гривны и Донецкой – 12 тысяч 446 гривны, областях.

Самым дешевым является строительство жилых объектов в Кировоградской – 10 тысяч 71 гривна, Житомирской – 10 тысяч 416 гривен, Полтавской – 10 тысяч 536 гривен и Ивано-Франковской – 10 тысяч 655 гривен, областях.

Цена рассчитывалась исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади квартир дома на основании стоимости строительства объекта-представителя.