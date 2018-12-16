На привокзальной площади появилась новая площадка для зимнего селфи

Летом – водяной фонтан, а зимой – ледяной. Вскоре на Привокзальной площади в Харькове появится новый объект.
Монтаж фонтана изо льда – на заключительной стадии, сообщили в пресс-службе ЮЖД. Его будут включать одновременно с 18-метровой елкой, на которой будет переливаться 75 тысяч светодиодов.
Увидеть обновленную площадь можно будет уже в День святого Николая - 19 декабря.
В Харькове готовят еще одну ледяную инсталляция. Ее расположили в центре. Прямо посреди фонтана на Зеркальной струе сооружают елку. Она, рассказали коммунальщики, в вечернее время будет светиться всеми цветами радуги.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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