На привокзальной площади появилась новая площадка для зимнего селфи

Летом – водяной фонтан, а зимой – ледяной. Вскоре на Привокзальной площади в Харькове появится новый объект.
Монтаж фонтана изо льда – на заключительной стадии, сообщили в пресс-службе ЮЖД. Его будут включать одновременно с 18-метровой елкой, на которой будет переливаться 75 тысяч светодиодов.
Увидеть обновленную площадь можно будет уже в День святого Николая - 19 декабря.
В Харькове готовят еще одну ледяную инсталляция. Ее расположили в центре. Прямо посреди фонтана на Зеркальной струе сооружают елку. Она, рассказали коммунальщики, в вечернее время будет светиться всеми цветами радуги.
Хорошо заниматься исследовательской деятельностью, а также общаться с иностранцами, практиковаться в языках с акцентом на бытовую или узкоспециализированную, целевую лексику.
В воскресенье, 16 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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