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16.12.2018  12:31   

На привокзальной площади появилась новая площадка для зимнего селфи

Летом – водяной фонтан, а зимой – ледяной. Вскоре на Привокзальной площади в Харькове появится новый объект.


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Монтаж фонтана изо льда – на заключительной стадии, сообщили в пресс-службе ЮЖД. Его будут включать одновременно с 18-метровой елкой, на которой будет переливаться 75 тысяч светодиодов.

Увидеть обновленную площадь можно будет уже в День святого Николая - 19 декабря.

В Харькове готовят еще одну ледяную инсталляция. Ее расположили в центре. Прямо посреди фонтана на Зеркальной струе сооружают елку. Она, рассказали коммунальщики, в вечернее время будет светиться всеми цветами радуги.

Источник:   ГХ
 Тэги:  харьков, привокзальная, водяная, фонтан, елка, позсветка
 
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